ЦБ РФ установил официальный курс евро на пятницу, 1 мая, в размере 79.1189 руб. против 80.0488 руб. на 30 апреля.







Курс евро за последние 5 дней:



30.04.20 - 80.0488 руб.

29.04.20 - 80.7749 руб.

28.04.20 - 80.7611 руб.

25.04.20 - 80.2528 руб.

24.04.20 - 81.1468 руб.





"AK&M" от 06.05.2020