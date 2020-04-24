ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на пятницу, 1 мая, в размере 72.7263 руб. против 73.6894 руб. на 30 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



30.04.20 - 73.6894 руб.

29.04.20 - 74.5706 руб.

28.04.20 - 74.4960 руб.

25.04.20 - 74.7163 руб.

24.04.20 - 75.1290 руб.





"AK&M" от 06.05.2020