Повтор! "Шереметьево" предпринял дополнительные антикризисные меры

"Шереметьево" предпринял дополнительные антикризисные меры. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



В период существенного снижения производственной загрузки из-за глобальных ограничений в сфере пассажирских авиационных перевозок аэропорт разработал комплекс антикризисных мер во всех сферах деятельности группы компаний МАШ.



Основная задача на данном этапе - это сохранить коллектив и потенциал компании для восстановления регулярной операционной деятельности, поддержать работников, обеспечить бесперебойную штатную работу и финансовую устойчивость аэропорта, а также обеспечить профилактические меры по защите пассажиров и персонала от коронавирусной инфекции.



С учётом необходимости дополнительной поддержки аэропорта и в целях экономии фонда оплаты труда компании, высшими руководителями АО "МАШ" принято добровольное консолидированное решение о снижении собственного вознаграждения более чем на 60%.



Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство "Шереметьево" предприняло ряд управленческих решений: приостановлены все инвестиционные проекты, кроме реконструкции ВПП-1 (завершить проект с учётом его особой значимости запланировано до конца текущего года); существенно сокращены все непроизводственные расходы; перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы; временно выведены из эксплуатации Терминалы С, E, D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объёма пассажирских перевозок и интенсивности взлётно-посадочных операций; оптимизированы графики работы персонала.



При этом за всеми работниками МАШ сохраняются рабочие места и условия по ДМС.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



Чистая прибыль "Шереметьево" за 2019 год по МСФО выросла в 2 раза до 22.341 млрд руб. с 11.021 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 38.8% до 27.083 млрд руб. с 19.513 млрд руб., операционные расходы - на 43% до 55.005 млрд руб. с 38.467 млрд руб.



"AK&M" от 06.05.2020