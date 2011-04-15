Торги на Санкт-Петербургской бирже в апреле выросли в 5.8 раза

Санкт-Петербургская биржа по итогам апреля 2020 года зафиксировала рекордный суммарный объём торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере $9.45 млрд ($7.95 млрд в режиме основных торгов). Об этом говорится в сообщении биржи.



Объём торгов увеличился на 45.4% по сравнению с мартом текущего года ($6.5 млрд в марте), и в 5.8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($1.63 млрд в марте 2019 года).



Среднедневной объём торгов в апреле увеличился на 52% по сравнению с мартом и достиг $450.04 млн. Общее количество сделок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 89% и составило 16.12 млн.



По итогам апреля были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 34.7% по сравнению с мартом и составило 235.7 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 286.7 тыс. (213 тыс. в марте).



По состоянию на 30 апреля на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 4.08 млн клиентских счетов, допущенных к торгам.



Сделки в марте заключались с 1213 иностранными ценными бумагами.



"AK&M" от 06.05.2020