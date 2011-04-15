Аэрофлот изменил условия продажи субсидируемых билетов по маршруту Калининград-Москва

Аэрофлот вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград-Москва. Об этом говорится в сообщении компании.



Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений.



Тарифы действуют на прямые рейсы в экономическом классе по указанным маршрутам для перевозок в период по 31 декабря 2020 года (с 1 мая).



Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах и в контакт-центре Аэрофлота.



Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продаёт авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.



Цена билета на рейсы Аэрофлота в Калининград и Симферополь составляет 5.86 тыс. руб. в одну сторону и 9.76 тыс. руб. туда-обратно. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 26.1 тыс. руб. или 15.66 тыс. руб. в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании "Россия" в города Дальнего Востока и обратно составляет 22.95 тыс. руб. или 13.77 тыс. руб. в одну сторону.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки. По состоянию на 31 марта 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 06.05.2020