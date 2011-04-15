Московский метрополитен закрыл ещё 45 вестибюлей

Московский метрополитен с 3 мая 2020 года закрыл некоторые вестибюли ещё 45 наименее востребованных станций. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.



С учётом предыдущих закрытий эти меры коснулись 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.



В обновлённый список вошли вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий. Даже в утренний час пик через каждый из них проходят менее 230 пассажиров. До самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило не менее 10.5 тыс. пассажиров, а теперь - около 1.6 тыс. В одном из вестибюлей из списка за час проходит всего около 20 пассажиров. Это второй вестибюль станции "Мякинино".



Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию.



С 05:30 3 мая закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: Тропарёво - выходы 7 и 8, Кропоткинская - выход 2, Спортивная - выход 2, Красногвардейская - выходы 5-8, Динамо - выход 2, Аэропорт - выход 4, Маяковская - выход 1, Мякинино - выход 1 и 2, Измайловская - выход 7, Митино - выходы 8-10, Крылатское - выходы 1-4, Площадь Революции - выход 11, Курская (Арбатско-Покровская линия) - 1, Строгино - выходы 5-8, Свиблово - выходы 3-5, Академическая - выходы 1-3, Коньково - выходы 1-4, Ботанический сад - выход 4, Ясенево - выходы 1-4, Беляево - выходы 5-8, Щукинская - выходы 3 и 4, Пролетарская - выходы 1-3, Лермонтовский проспект - выходы 5 и 6, Жулебино - выходы 1-7, Планерная - выход 2.



Помимо этого, закрыты выходы в вестибюлях станций: Улица 1905 года - выходы 2 и 3, Александровский сад - выход 8, Тульская - выход 1, Улица Академика Янгеля - выходы 1-3, Южная - выходы 1-4, Нахимовский проспект - выход 1, Аннино - выход 1, Чертановская - выход 1, Бибирево - выходы 3-6, Улица Скобелевская - выход 2, Ломоносовский проспект - выходы 1-3, Новопеределкино - выходы 3 и 4, Волжская - выходы 3 и 4, Бутырская - выходы 3 и 4, Борисово - выход 1, Марьина Роща - выход 1, Марьино - выходы 5-8, Хорошёвская - выход 1, Некрасовка - 5-11, Лухмановская - выход 1.



Напомним, с 14 апреля были закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Черкизово" (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3, "Площадь Гагарина" (МЦК) - выход 2, "Косино" (Некрасовская линия) - выход 7, "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия) - выход 1, "Пионерская" (Филёвская линия) - выход 1, "Румянцево" (Сокольническая линия) - выход 1, "Выставочная" (Филёвская линия) - выход 4, "Озерная" (Солнцевская линия) - выход 1, "ЦСКА" (Большая кольцевая линия) - выход 1, "Боровское шоссе" (Солнцевская линия) - выход 1, "Кунцевская" (Филёвская линия) - выход 1, "Пятницкое шоссе" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Говорово" (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2, "Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) - выход 1, "Мичуринский проспект" (Солнцевская линия) - выход 2, "Международная" (Филёвская линия) - выход 6, "Савёловская" (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7, "Рассказовка" (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5, "Филёвский парк" (Филёвская линия) - выход 1, "Багратионовская" (Филёвская линия) - выход 1.

Кроме того, с 26 апреля, закрылись следующие вестибюли на станциях: "Парк культуры" (Сокольническая линия) - выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль "Парка культуры" Сокольнической и Кольцевой линий), "Фонвизинская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2, "Шипиловская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 4 и 5, "Петровский парк" (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5, "Волоколамская" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выходы 11 и 12, "Зябликово" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 11, "Шелепиха" (Большая кольцевая линия) - выход 4, "Верхние Лихоборы" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 4, "Солнцево" (Солнцевская линия) - выход 2, "Владыкино" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выход 2, "Орехово" (Замоскворецкая линия) - выходы 2 и 3, "Раменки" (Солнцевская линия) - выходы 5, 6 и 7.



"AK&M" от 06.05.2020