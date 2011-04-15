МОЭК с 1 июня начнёт профилактику на теплосетях

Профилактические работы на тепловых сетях ПАО "МОЭК", обеспечивающих теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого сектора и объектов социальной сферы, начнутся с 1 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Все необходимые мероприятия ведутся в рамках подготовки системы теплоснабжения Москвы к следующему отопительному сезону в соответствии с согласованным с Правительством города графиком.



Профилактические работы на сетях, обеспечивающих теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля. При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения ГВС. Кроме того, 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей МОЭК, отключаться от горячего водоснабжения при проведении профилактики не будут.



Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 30 августа 2020 года. За это время будут выполнены гидравлические испытания на 16.4 тыс. км сетей. В 2019 году в ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду специалистами МОЭК было выявлено и отремонтировано более 13 тыс. потенциально ненадежных участков на тепловых сетях, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.



Также в межотопительном периоде управляющие организации в сфере ЖКХ должны проводить обслуживание и плановые ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за 2019 год составила 11.629 млрд руб. против 11.208 млрд руб. годом ранее. Выручка за тот же период сократилась на 2.3% до 148.637 млрд руб. со 152.15 млрд руб. Показатель EBITDA составил 26.207 млрд руб. против 26.326 млрд руб. в 2018 году.



Прибыль МОЭК по МСФО за 2019 год выросла на 21% до 11.148 млрд руб. с 9.21 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.1% до 159.378 млрд руб. со 162.841 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30.402 млрд руб. против 26.579 млрд руб. Операционные расходы выросли на 0.95% до 146.109 млрд руб.



"AK&M" от 06.05.2020