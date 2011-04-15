Wintershall Dea открыла два нефтяных месторождений на шельфе Мексики. Об этом говорится в сообщении компании.



Wintershall Dea и её партнёры по лицензии на добычу полезных ископаемых обнаружили значительные залежи нефти на перспективных площадях Polok (Полок) и Chinwol (Чинвол) в блоке 29 на мексиканском шельфе.



Открытие месторождения Polok - первое доказательство наличия значительных запасов нефти в толще раннего миоцена бассейна Салина (часть бассейна Суресте). На месторождении Chinwol нефть была обнаружена в пластах нижнего плиоцена. Polok и Chinwol стали первыми месторождениями, обнаруженными в блоке 29, лицензия на разработку которого была получена в 2018 году в рамках раунда 2.4 на мексиканские глубоководные блоки.



Разведочная скважина Polok-1 была пробурена на глубину 2.62 тыс. м и обнаружила два нефтеносных горизонта в нижнем миоцене общей толщиной более 200 м.



Разведочная скважина Chinwol-1 была пробурена на глубину 1.85 тыс. м и обнаружила три нефтеносных слоя в нижнем плиоцене общей толщиной более 150 м.



Открытые в блоке 29 месторождения расположены в 88 километрах от побережья мексиканского штата Табаско и примерно в 50 километрах к западу-северо-западу от месторождения мирового класса Zama, в котором Wintershall Dea владеет существенной долей в 40%. Скважины были пробурены на глубине приблизительно от 500 до 600 м. Залежи находятся всего в 12 км друг от друга.



Месторождения демонстрируют отличные петрофизические свойства. На обеих скважинах был проведен интенсивный сбор данных, в том числе из в общей сложности 108 м керна.



Партнёрами по освоению блока 29 являются Wintershall Dea (25%), Repsol (оператор, 30%), PC Carigali Mexico Operations S.A de C.V., дочернее предприятие Petronas в Мексике (28.33%) и PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (16.67%). Компании вместе будут прорабатывать потенциальные поисково-оценочные меры и варианты разработки месторождений Polok и Chinwol с учетом актуальной рыночной конъюнктуры.



В Мексике Wintershall Dea является оператором производства на нефтяном месторождении Огаррио (Ogarrio), которое компания разрабатывает в партнёрстве с Pemex. В настоящий момент Wintershall Dea и её партнёры по проекту в блоке 7 проводят анализ вариантов разработки уже доказанных запасов месторождения Zama.



Wintershall Dea владеет долями в десяти разведочных блоках в бассейнах Суресте и Тампико-Мизантла и выступает в трех из них в качестве оператора.



Wintershall Dea - крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти, обладающая более чем 120-летним опытом работы по управлению производством и в качестве партнёра по проектам на всех этапах производственной цепочки геологоразведки и добычи. Компания с корнями в Германии и штаб-квартирами в Касселе и Гамбурге ведёт поиск и добычу газа и нефти в 13 странах мира, соблюдая принципы эффективности и ответственности. Осуществляя свою деятельность в Европе, России, Латинской Америке и регионе MENA (Ближний Восток / Северная Африка), Wintershall Dea располагает портфелем мирового масштаба в сфере геологоразведки и добычи, а также владеет долями в газотранспортных предприятиях и работает в области транспортировки газа.



Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel AG. На сегодняшний день компания насчитывает около 2.8 тыс. сотрудников более чем из 60 стран мира.



"AK&M" от 06.05.2020