Ростуризм начал приём заявок на субсидии за невозвратные авиабилеты. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Напомним, 24 апреля 2020 года Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта. В соответствии с правилами туроператоры также могут возместить часть затрат в связи с возвратом организованных туристов воздушным транспортом из стран временного пребывания.



Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туристского бизнеса, утверждённой Правительством России в рамках первого пакета мер. Мера направлена на поддержку туризма, который входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, и должна работать на обеспечение устойчивости туристического рынка вместе с другими инструментами поддержки, которые уже ввело Правительство России.





"AK&M" от 06.05.2020