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06/05/2020
12:55

Ростуризм начал приём заявок на субсидии за невозвратные авиабилеты

Ростуризм начал приём заявок на субсидии за невозвратные авиабилеты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24 апреля 2020 года Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта. В соответствии с правилами туроператоры также могут возместить часть затрат в связи с возвратом организованных туристов воздушным транспортом из стран временного пребывания.

Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туристского бизнеса, утверждённой Правительством России в рамках первого пакета мер. Мера направлена на поддержку туризма, который входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, и должна работать на обеспечение устойчивости туристического рынка вместе с другими инструментами поддержки, которые уже ввело Правительство России.


"AK&M" от 06.05.2020
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