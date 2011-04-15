АЛРОСА временно приостановит работы на трубках "Айхал" и "Заря"

Работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа будут временно приостановлены с 15 мая. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Решение о приостановке работ по добыче на двух месторождениях связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте-апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19.



Горные работы будут приостановлены на руднике "Айхал" начиная с 15 мая и по 30 сентября 2020 года, на карьере "Заря" - с 15 мая по 31 декабря. Численность коллектива карьера "Заря" - 180 человек. Численность коллектива, обслуживающего рудник "Айхал", составляет 502 человека. При этом на руднике останется работать часть персонала, то есть не весь коллектив пойдёт в простой. Это нужно для поддержания всех систем рудника и проведения плановых работ в соответствии с мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на период приостановки цеха.



Приостановка работ именно на этих двух кимберлитовых трубках связана с тем, что месторождения "Айхал" и "Заря" имеют меньшую маржинальность по причине низких характеристик алмазов по сравнению с другими месторождениями группы, в результате чего формируются низколиквидные остатки, наименее востребованные на рынке в текущей ситуации.



В результате простоя соответствующих цехов и обслуживающих их вспомогательных служб персонал будет частично сокращен, переведен на работу в другие цеха или выведен в простой. Служба управления по работе с персоналом компании разрабатывает соответствующую программу мер социальной поддержки.



Изменение планов добычи за 2020 год в связи с приостановкой работы на данных производственных объектах будет рассмотрено Наблюдательным советом компании в мае. Восстановление работы на них предполагается по мере стабилизации ситуации на рынке.



В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2.6 млн карат.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 06.05.2020