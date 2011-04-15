"Интеко" приобрела проект жилого комплекса на месте здания издательского дома "Коммерсантъ"

Девелоперская компания "Интеко" выкупила у структуры Алишера Усманова проект жилого комплекса на месте бывшего здания издательского дома "Коммерсантъ" рядом со станцией метро "Сокол". Об этом "Ведомостям" рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки.



Так, 30 апреля 2020 года "Интеко" объявила тендер на снос зданий, расположенных на улице Врубеля (там ранее находился "Коммерсантъ").



Кроме того, 4 апреля гендиректором АО "Специализированный застройщик "Врубеля, 4", которому принадлежит здание "Коммерсанта", был назначен Егор Репников. Он возглавляет ООО "СЗ "Врубеля, 4", владелец этой фирмы - "Интеко". Представитель последней от комментариев отказался. Также поступили и представители USM Holdings и девелоперской компании "Химки групп" (обе принадлежат Усманову).



"Интеко" была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и её братом Виктором. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 году Е.Батурина продала "Интеко" владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову за $1.2 млрд, из которых примерно половину составляли долговые обязательства. В 2017 году М.Шишханов из-за финансовых проблем у Бинбанка передал девелопера в ЦБ. Сейчас владелец "Интеко" - банк непрофильных активов "Траст". Среди текущих проектов компании - жилые комплексы "Садовые кварталы" в Хамовниках, West Garden в Раменках, "Вестердам" в Очаково-Матвеевском. В прошлом году "Интеко" выкупила у "Траста" комплекс "Тёплые торговые ряды" на Ильинке под строительство апартаментов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.05.2020