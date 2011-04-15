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06/05/2020
11:03

В РФ должны исчезнуть "наливайки", Госдума

В России 5 мая 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которые направлены на запрет продажи спиртного в так называемых "наливайках". Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Закон ограничивает розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах или на прилегающих территориях, если площадь такого заведения не превышает 20 кв. м.

Полный запрет "наливаек" предоставляется региональным властям - законом субъекта Федерации может быть установлен как полный запрет продажи спиртного в многоквартирных домах, так и изменена минимально возможная площадь подобных баров.

Закон был разработан депутатами ГД по результатам многочисленных обращений граждан, которые жаловались на "псевдокафе", расположенные в жилых домах, говорил Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Наливайки" - псевдопредприятия общепита, кафе, которые работают не для того, чтобы накормить, а для того, чтобы напоить людей. Они омрачают жизнь, превращают существование жителей многоквартирных домов в настоящий ад", - подчеркивал он.

"AK&M" от 06.05.2020
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