В РФ изменился порядок расчётов оплаты за электроэнергию, Госдума

Правительство РФ утвердило изменения по расчётам на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности в связи с ранее принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Изменение вступило в силу 30 апреля 2020 года. Постановление опубликовано на сайте Правительства.



При расчёте потребления электроэнергии рабочими сутками (рабочими днями) считаются дни "с понедельника по пятницу, за исключением случаев, когда указанные дни являются нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на которые перенесены выходные дни".



Такой расчёт действует для периода с 1 апреля 2020 года до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают установленные президентом РФ нерабочие дни в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.



"AK&M" от 06.05.2020