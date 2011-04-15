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06/05/2020
11:21

В РФ изменены временные правила регистрации безработных

Правительство РФ внесло изменения во временные правила регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных. Подписано соответствующее постановление, сообщила Госдума.

Центры занятости населения с 1 июня 2020 года начнут запрашивать данные у МВД России при постановке на учёт граждан в качестве безработных. Также данные будут запрашиваться в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и в ФНС.

Это позволит проверить предоставленные человеком данные, а также перерегистрировать граждан, признанных в установленном порядке безработными, без личного посещения ими центров занятости населения.

В случае выявления противоречия между сведениями, указанными гражданами в заявлении в электронной форме, и сведениями, полученными в ведомствах, центры занятости населения с 1 июня осуществляют перерасчёт ранее назначенного пособия по безработице на основании данных ведомств.

Ранее уже было подписано постановление о введении для безработных граждан временных правил. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.

"AK&M" от 06.05.2020
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