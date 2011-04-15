Грузооборот Транснефти может снизиться на 10-13% из-за соглашения ОПЕК+

Планируемое сокращение добычи нефти РФ в рамках соглашения ОПЕК+ приведёт к снижению грузооборота Транснефти на 10-13%. Об этом заявил первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, говорится в сообщении компании.



При этом он добавил, что поставка на внутренний рынок упадёт несколько меньше, чем на экспорт в процентном соотношении. М.Гришанин не стал уточнять, на каких именно экспортных направлениях снизятся поставки.



По его словам, в связи с сокращением грузооборота Транснефть рассмотрит в том числе вопрос о снижении капзатрат. "После майских праздников мы будем понимать, как мы проживём этот год и, соответственно, какие статьи капитальных вложений, которые запланированы на 2020 год, мы будем сокращать, и в части капвложений переносить на более поздние годы", - добавил первый вице-президент.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



"AK&M" от 06.05.2020