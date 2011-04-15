Банк "Открытие" и МФЦ Московской области запустили мобильный сервис регистрации ипотечных сделок

Банк "Открытие" и МФЦ Московской области при поддержке правительства Московской области провели первую ипотечную сделку с выездной регистрацией договора купли-продажи и закладной. Об этом говорится в сообщении банка.



Новый сервис был реализован для купли-продажи жилья в г.Красногорске. Полный пакет документов для государственной регистрации перехода прав собственности и оформления залога был передан участниками сделки представителям МФЦ Московской области, которые приехали в отделение "Открытия" на сделку.



В период действия ограничений отделения МФЦ не проводят приём граждан, в том числе по вопросам регистрации сделок с недвижимостью, и организация выездного сервиса является удобной альтернативой для участников ипотечных сделок.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





"AK&M" от 06.05.2020