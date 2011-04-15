Сбербанк выдал первые кредиты в рамках госпрограммы поддержки системообразующих предприятий

Сбербанк выдал первые кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке. Об этом говорится в сообщении банка.



Первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей - производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.



Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 млрд руб. льготных кредитов.



Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заёмщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать трёх млрд руб. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 06.05.2020