Россельхозбанк с начала года выдал аграриям 394 млрд руб.

Россельхозбанк за три месяца 2020 года выдал заёмщикам АПК 394 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. Об этом говорится в сообщении банка.



Заёмщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2.3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Объём долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 млрд руб., краткосрочных - 303 млрд руб. Объём кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76%. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 млрд руб.



Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 06.05.2020