Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 0.5 п.п.

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8.1% годовых с учётом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка.



Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6.2%.



Ранее Сбербанк запустил приём заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6.4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру без поездок в банк.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.







"AK&M" от 06.05.2020