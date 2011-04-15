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06/05/2020
12:15

Сбербанк запускает специальные условия пролонгации вкладов

Сбербанк установил специальную ставку автопролонгации - 4.5% по всем договорам промовкладов "Рекордный", "Онлайн плюс", "Новогодний бонус" и "Красная гвоздика", которые заканчиваются с 6 по 31 мая. Об этом говорится в сообщении банка.

Срок нового договора аналогичен закрывшемуся.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь завершения срока нового договора, то смогут сделать это без ограничений.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 06.05.2020
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