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06/05/2020
13:19

Ингосстрах проанализировал спрос на различные виды страхования в условиях пандемии

Ингосстрах провёл анализ потребительского спроса на различные виды страхования в крупных городах России, сообщает страховая компания.

Исследование в формате онлайн-опроса было проведено в первой половине апреля, в нём приняли участие респонденты из городов с населением от 250 тыс. человек.

Результаты исследования показали, что наименьшее снижение потребительского спроса произошло в сегменте страхования жизни – на 12% к показателям аналогичного периода прошлого года. Снижение наибольшего числа потенциальных страхователей зафиксировано в страховании КАСКО – 32% к значениям периода прошлого года. Помимо этого, снижение спроса было зафиксировано в страховании ДМС (-20% к аналогичному периоду прошлого года) и страховании имущества физических лиц (-26% к аналогичному периоду прошлого года).

В ходе опроса респонденты также назвали сегменты страхования, в которых они готовы оформить полис в ближайшее время. С большим отрывом первое место по предпочтениям заняло страхование ОСАГО – 24.6% опрошенных. Также участников опроса интересует страхование КАСКО (2.8%), страхование жизни (2.7%) и ДМС (2.4%).

Аналитики Ингосстраха также составили рейтинг городов, в которых спрос на страховые услуги превышает либо уступает среднероссийским показателям. В первую пятёрку по уровню спроса вошли Хабаровск, Архангельск, Новокузнецк, Санкт-Петербург и Иркутск. Кроме того, в списке лидеров Мурманск, Тверь, Пенза, Кемерово и Вологда.

В числе городов, спрос на страхование в которых ниже среднероссийского: Махачкала, Грозный, Владикавказ, Якутск, Тула, Ставрополь, Краснодар и Курск.

Результаты исследования демонстрируют ярко выраженную первичную реакцию населения на неопределённость будущего и экономические риски. В таких условиях потребители склонны к сокращению трат и общей оптимизации расходов. Однако наиболее востребованные продукты сохраняют свою актуальность, и пример ОСАГО показателен. Сегмент ОСАГО, по мнению экспертов компании, окажет поддержку объёмам рынка розничного страхования. Восстановление спроса на добровольные виды страхования будет коррелировать со снижением неопределённости и стабилизацией экономических показателей.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 06.05.2020
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