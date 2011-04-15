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06/05/2020
13:12

Промсвязьбанк завершил процесс присоединения Связь-Банка

Промсвязьбанк завершил процесс присоединения Связь-Банка. Об этом говорится в сообщении банка.

В результате присоединения активы Промсвязьбанка выросли более чем на 200 млрд руб., капитал увеличился на 22 млрд руб.

В рамках интеграции была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры.

Новые клиенты Промсвязьбанка, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Главный акционер Связь-Банка - Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", которой принадлежит 99.8461% акций банка. К приоритетным задачам банка относятся кредитование реального сектора экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.


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