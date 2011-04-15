Промсвязьбанк начал тестирование оплаты по QR-коду СБП на POS-терминале

Промсвязьбанк реализовал оплату по QR-коду Системы Быстрых Платежей (СБП) непосредственно на POS-терминале. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис позволяет снизить расходы на эквайринг в три раза за счёт более низких комиссий. Комиссия за приём платежей в СБП составляет от 0% до 0.7%, а зачисление денег на расчётный счёт происходит через несколько секунд после проведения оплаты.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 06.05.2020