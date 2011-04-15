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06/05/2020
13:44

ВЭБ.РФ расширяет действие программы по предоставлению поручительства банкам для зарплатных кредитов под 0%

ВЭБ.РФ распространил действие поручительства, выданного в пользу Россельхозбанка, на средние предприятия. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь поручительства института развития будут направлены на обеспечение возврата кредитов по нулевой ставке, выданных Россельхозбанком предпринимателям не только микро и малого бизнеса, но и среднего.

ВЭБ.РФ также увеличил объём поручительства, выданного в пользу Россельхозбанка на 1 млрд руб. Общий объём поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1.75 млрд руб.

Поручительство на сумму 1.545 млрд руб. выдано банку "Санкт-Петербург". Заявка от банка поступила в ВЭБ.РФ через маркетплейс для бизнеса - платформу Развивай.РФ.

Всего на сегодняшний день ВЭБ.РФ выдал поручительства 12 банкам на 80.895 млрд руб.

ВЭБ.РФ выдаёт поручительства в пользу коммерческих банков в рамках объявленных Правительством РФ оперативных мер по поддержке предпринимателей.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 06.05.2020
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