Пользователей снова шантажируют заражением COVID-19, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, предупреждает о новых кампаниях киберпреступников.



Их суть — организация фейковых благотворительных акций, направленных на сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19.



Первый тип кампаний направлен на пользователей, желающих получить поддержку на фоне кризиса и пандемии. Пользователи получают сообщениям с предложением получить продовольственный набор — для этого требуется распространить информацию. При этом производится попытка установить на устройство жертвы рекламное ПО, с помощью которого преступники монетизируют свои действия.



В других случаях злоумышленники прибегают к шантажу и угрожают заразить коронавирусом, если пользователь не переведёт нужную сумму "пожертвования". Жертва получает письмо якобы от соседа, который болен COVID-19 и находится в тяжёлом состоянии. Ранее ESET уже сообщала о подобных атаках на определённые группы пользователей.



ESET рекомендует не поддаваться всеобщей панике и соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Вычислить мошенника и своевременно предотвратить кибератаку поможет комплексное антивирусное решение с дополнительными модулями фильтрации e-mail, антиспамом и антифишингом.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 06.05.2020