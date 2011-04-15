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06/05/2020
13:58

Банк "Возрождение" оформляет ипотеку по ставке от 5.5% годовых

Банк "Возрождение" оформляет ипотеку с господдержкой по ставке от 5.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Дополнительно снизить на 0.5 п.п. льготную ставку от 6%, действующую в рамках новой государственной программы льготной ипотеки на новостройки, позволяет использование заёмщиком дебетовой карты банка НЕПРОСТОКАРТА.

По условиям программы, максимальная сумма кредита на покупку квартиры в новостройках гражданами РФ составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн руб. - для других регионов страны. Первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 30 лет. Ставка действует в течение всего срока кредита.

Льготная программа ипотеки будет действовать до 1 ноября 2020 года.

ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

"AK&M" от 06.05.2020
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