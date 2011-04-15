Банк "Восточный" запустил вклад "Весенний +" с повышенной ставкой до 6.75% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Вклад "Весенний +" открывается в рублях на сумму от 30 тыс. руб. на срок 91, 181 или 367 дней. Размер ставки по вкладу составляет от 6.1% до 6.75% годовых и зависит от срока размещения денежных средств и их суммы.



ПАО "Восточный банк" основано в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). Основными акционерами банка являются инвестиционный фонд Baring Vostok (через Evison Holdings Limited, 51.62% акций) и А.Д. Аветисян (через МК "Финвижн Холдингс" (ООО), 32.02% акций).



"AK&M" от 06.05.2020