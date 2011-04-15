Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по рублёвому вкладу "Ренессанс Доходный" на срок 91 день. Об этом говорится в сообщении банка.



При размещении средств в отделении процентная ставка составит 5.9% годовых, а при открытии вклада через интернет- или мобильный банк доходность будет равна 6.0%.



Минимальная сумма вклада в рублях - от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу "Ренессанс Доходный" выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счёта не предусмотрена.



ООО КБ "Ренессанс Кредит" (ИНН 7744000126) основан в 2003 году. Банк предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады. Основным владельцем КБ "Ренессанс Кредит" является группа "Онэксим".



"AK&M" от 06.05.2020