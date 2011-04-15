Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по рублёвому вкладу "Ренессанс Доходный" на срок 91 день
Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по рублёвому вкладу "Ренессанс Доходный" на срок 91 день. Об этом говорится в сообщении банка.
При размещении средств в отделении процентная ставка составит 5.9% годовых, а при открытии вклада через интернет- или мобильный банк доходность будет равна 6.0%.
Минимальная сумма вклада в рублях - от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу "Ренессанс Доходный" выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счёта не предусмотрена.
ООО КБ "Ренессанс Кредит" (ИНН 7744000126) основан в 2003 году. Банк предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады. Основным владельцем КБ "Ренессанс Кредит" является группа "Онэксим".