Банк "Ренессанс Кредит" запустил новый продукт "Будьте здоровы". Об этом говорится в сообщении банка.



Это страховая программа, предусматривающая защиту на случай временной утраты общей трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, в том числе коронавирусной инфекции (штамм CoVID-2019). Страховщиком выступает компания "Ренессанс страхование".



Стоимость страховки - 3 тыс. руб. Сумма страхового покрытия составляет до 275 тыс. руб. Выплата производится в размере 1 тыс. руб. за каждый день нетрудоспособности, начиная с 7 дня при непрерывной нетрудоспособности от 15 дней, но не более чем за 30 календарных дней по одному страховому случаю. Срок действия полиса - 12 месяцев.



ООО КБ "Ренессанс Кредит" (ИНН 7744000126) основан в 2003 году. Банк предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады. Основным владельцем КБ "Ренессанс Кредит" является группа "Онэксим".



"AK&M" от 06.05.2020