В России отзывают 9.837 тыс. автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные в 2019-2020 годах.

Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volvo - концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar концерну Ford, который в 2010 году перепродал его концерну Geely.



"AK&M" от 06.05.2020