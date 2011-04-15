РОСНАНО и "Газпром нефть" вошли в состав учредителей "Цифровой экономики"

Состав учредителей "Цифровой экономики" пополнился новыми цифровыми компаниями, лидерами своей отрасли - АО "РОСНАНО" и ПАО "Газпром нефть". Об этом говорится в сообщении организации по итогам собрания учредителей.



"Вступление РОСНАНО в состав учредителей объединит все институты развития на площадке "Цифровой экономики" с целью развития цифровых технологий совместно с бизнесом и государством. Рассчитываем, что вхождение "Газпром нефти" в состав учредителей АНО "Цифровая экономика" повысит экспертизу нашей организации в цифровизации промышленности и энергетики, являющихся важнейшими отраслями экономики нашей страны", - комментирует генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, цитируемый в сообщении.



В настоящее время в состав учредителей организации входят 1С, Агентство стратегических инициатив, Банк ВТБ, Вымпелком, ВЭБ Инновации, Киви, МегаФон, МТС, "Почта России", Рамблер, Росатом, Ростелеком, Ростех, Открытая мобильная платформа, Сбербанк, СКБ-Контур, Фонд "Сколково", ЭР-Телеком Холдинг, Яндекс, Mail.ru Group, РЖД, РВК, а также Российская Федерация в лице Правительства РФ.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.05.2020