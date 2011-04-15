Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/05/2020
17:05

РОСНАНО и "Газпром нефть" вошли в состав учредителей "Цифровой экономики"

Состав учредителей "Цифровой экономики" пополнился новыми цифровыми компаниями, лидерами своей отрасли - АО "РОСНАНО" и ПАО "Газпром нефть". Об этом говорится в сообщении организации по итогам собрания учредителей.

"Вступление РОСНАНО в состав учредителей объединит все институты развития на площадке "Цифровой экономики" с целью развития цифровых технологий совместно с бизнесом и государством. Рассчитываем, что вхождение "Газпром нефти" в состав учредителей АНО "Цифровая экономика" повысит экспертизу нашей организации в цифровизации промышленности и энергетики, являющихся важнейшими отраслями экономики нашей страны", - комментирует генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, цитируемый в сообщении.

В настоящее время в состав учредителей организации входят 1С, Агентство стратегических инициатив, Банк ВТБ, Вымпелком, ВЭБ Инновации, Киви, МегаФон, МТС, "Почта России", Рамблер, Росатом, Ростелеком, Ростех, Открытая мобильная платформа, Сбербанк, СКБ-Контур, Фонд "Сколково", ЭР-Телеком Холдинг, Яндекс, Mail.ru Group, РЖД, РВК, а также Российская Федерация в лице Правительства РФ.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.05.2020

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100