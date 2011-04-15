Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/05/2020
17:24

ЛУКОЙЛ завершил выпуск еврооблигаций на $1.5 млрд

ПАО "ЛУКОЙЛ" объявило о завершении выпуска облигаций на сумму $1.5 млрд по Правилу 144А/Положению S.

Как говорится в сообщении компании, облигации выпущены на срок 10 лет со ставкой купона в размере 3.875% годовых. Облигации выпущены компанией "ЛУКОЙЛ Секьюритиз Б.В." под гарантию ПАО "ЛУКОЙЛ". Эмитентом подана заявка на включение облигаций в Официальный список Управления Великобритании по финансовому регулированию и контролю и на допуск к обращению на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи. ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели. Облигациям присвоены следующие рейтинги: BBB+ от Fitch и BBB от Standard & Poor's.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.

"AK&M" от 06.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100