ЛУКОЙЛ завершил выпуск еврооблигаций на $1.5 млрд

ПАО "ЛУКОЙЛ" объявило о завершении выпуска облигаций на сумму $1.5 млрд по Правилу 144А/Положению S.



Как говорится в сообщении компании, облигации выпущены на срок 10 лет со ставкой купона в размере 3.875% годовых. Облигации выпущены компанией "ЛУКОЙЛ Секьюритиз Б.В." под гарантию ПАО "ЛУКОЙЛ". Эмитентом подана заявка на включение облигаций в Официальный список Управления Великобритании по финансовому регулированию и контролю и на допуск к обращению на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи. ЛУКОЙЛ намерен использовать средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели. Облигациям присвоены следующие рейтинги: BBB+ от Fitch и BBB от Standard & Poor's.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 06.05.2020