Минкомсвязь предлагает разрешить ряд сделок с использованием Госуслуг. Документ опубликован на портале нормативных актов.



Как пишут "Известия", предполагается, что это будет система, обеспечивающая создание и применение "неквалифицированной электронной подписи" для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала Госуслуги.



Воспользоваться сервисом можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит министерство.





"AK&M" от 06.05.2020