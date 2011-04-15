Яндекс потратил 384 млн руб. на покупку The Question. Об этом пишут СМИ.



В частности, в момент заключения сделки в 2019 году был выплачен 351 млн руб., оставшиеся средства будут выплачены в течение четырёх лет.



В рамках сделки Яндекс приобрёл Znanie Company, Znanie Developmnet Company и ООО "Знание".



Другие детали сделки узнать у компании не удалось.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 06.05.2020