Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 мая 2020 года.



"РОСТЕХУ" ОТРЕЗАЮТ ПУТИ ОТХОДОВ

ГОСКОРПОРАЦИИ НЕЛЕГКО ДАЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОГО МУСОРНОГО ОПЕРАТОРА





Чиновники и отраслевые объединения выступили с критикой идеи создать на базе "Ростеха" оператора по обращению с промышленными отходами. Они считают монополизацию этой сферы "избыточным решением", говорят о необходимости бюджетных вливаний в создание системы утилизации и видят риски ухода с рынка существующих небольших игроков, что приведет к росту увольнений на фоне коронавируса. В "Ростехе" же отмечают, что готовы создавать подобную систему в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), и подчеркивают, что с проблемой накапливания отходов пока не удалось справиться "чисто рыночными механизмами".





ТОВАРЫ НАРОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

НОШЕНИЕ МАСОК В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОВЕРЯТ С ПОМОЩЬЮ КАМЕР





Региональные власти в ходе поэтапной отмены введенных в связи с коронавирусом ограничений могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора. "Ростелеком" и NtechLab уже начали поставлять такие решения в Нижегородскую область, где установку камер могут субсидировать власти. Подобные решения применяются в Казани, ими интересуются и в Санкт-Петербурге, но там пока не готовы выделять на это бюджетные деньги.





ВАУЧЕР В РУКАХ ИЛИ ДЕНЬГИ В НЕБЕ

ВЛАСТИ РАЗРЕШАТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТЫ



Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. По данным "Ъ", соответствующий законопроект уже разработан. В авиации меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Однако эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.





ПОЛКОВНИК ФСБ ПОЛУЧАЛ В ОБЕД €100 ТЫСЯЧ

РАСКРЫТА КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ СПЕЦСЛУЖБОЙ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКИРОВ





"Ъ" стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе "Кофемания" и других заведениях по €100-150 тыс. от руководства небольшого банка "Кредитимпэкс". Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.





МАСКОЗАКИДАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

АПТЕКАМ НАШЛИ НОВОГО ЕДИНОГО ПОСТАВЩИКА



Масштабное распространение масочного режима в России, который уже ввели около 70 субъектов, привело к активизации импорта защитных изделий. До конца мая из Китая должно прийти 18 млн масок, поставками которых в аптечные сети займется ГК "Дельрус". Участники рынка жалуются на неформальное принуждение со стороны чиновников к работе с этой компанией и часто невыгодные условия. В Минпромторге же настаивают, что выбрали "Дельрус" единым поставщиком из-за эффективности компании.





САМОИЗОЛЯЦИЮ ПРОВОЖАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ МОЖЕТ ТАК И НЕ ОТКРЫТЬСЯ



После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. Крупные одежные сети, как, например, Zara, Pull & Bear, "Твое", уже занялись оптимизацией точек в торгцентрах столицы. Их примеру, возможно, последуют H&M и Gap. Ритейлеры могут перевести большую часть продаж в онлайн, что невыгодно владельцам и управляющим торгцентров, а также консультантам рынка коммерческой недвижимости. Последние надеются, что спрос восстановится в 2021 году и fashion-индустрия продолжит развитие в традиционном формате.





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"AK&M" от 07.05.2020