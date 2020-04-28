ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 мая в размере 74.1169 руб. против 73.9719 руб. на 7 мая.







Курс доллара США за последние 5 дней:



07.05.20 - 73.9719 руб.

01.05.20 - 72.7263 руб.

30.04.20 - 73.6894 руб.

29.04.20 - 74.5706 руб.

28.04.20 - 74.4960 руб.





"AK&M" от 07.05.2020