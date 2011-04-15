Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 мая

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Банк России установил на 8 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.8573
1 Азербайджанский манат 43.3229
100 Армянских драмов 15.3292
1 Белорусский рубль 30.1632
1 Болгарский лев 40.9327
1 Бразильский реал 12.9670
100 Венгерских форинтов 22.8664
1000 Вон Республики Корея 60.4653
10 Гонконгских долларов 95.6236
1 Датская крона 10.7305
1 Доллар США 74.1169
1 Евро 80.0611
100 Индийских рупий 97.6707
100 Казахстанских тенге 17.5649
1 Канадский доллар 52.6212
100 Киргизских сомов 93.9516
1 Китайский юань 10.4508
10 Молдавских леев 41.8976
1 Новый туркменский манат 21.2066
10 Норвежских крон 71.9379
1 Польский злотый 17.6091
1 Румынский лей 16.5865
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.917
1 Сингапурский доллар 52.2428
10 Таджикских сомони 72.3092
1 Турецкая лира 10.2513
10000 Узбекских сумов 73.1704
10 Украинских гривен 27.6427
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.6455
10 Чешских крон 29.5451
10 Шведских крон 75.3649
1 Швейцарский франк 75.9940
10 Южноафриканских рэндов 39.8690
100 Японских иен 69.6587
"AK&M" от 07.05.2020