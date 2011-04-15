Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 мая

Банк России установил на 8 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.8573

1 Азербайджанский манат 43.3229

100 Армянских драмов 15.3292

1 Белорусский рубль 30.1632

1 Болгарский лев 40.9327

1 Бразильский реал 12.9670

100 Венгерских форинтов 22.8664

1000 Вон Республики Корея 60.4653

10 Гонконгских долларов 95.6236

1 Датская крона 10.7305

1 Доллар США 74.1169

1 Евро 80.0611

100 Индийских рупий 97.6707

100 Казахстанских тенге 17.5649

1 Канадский доллар 52.6212

100 Киргизских сомов 93.9516

1 Китайский юань 10.4508

10 Молдавских леев 41.8976

1 Новый туркменский манат 21.2066

10 Норвежских крон 71.9379

1 Польский злотый 17.6091

1 Румынский лей 16.5865

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.917

1 Сингапурский доллар 52.2428

10 Таджикских сомони 72.3092

1 Турецкая лира 10.2513

10000 Узбекских сумов 73.1704

10 Украинских гривен 27.6427

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.6455

10 Чешских крон 29.5451

10 Шведских крон 75.3649

1 Швейцарский франк 75.9940

10 Южноафриканских рэндов 39.8690

100 Японских иен 69.6587

"AK&M" от 07.05.2020