ЦБ установил учётную цену золота на 8 мая - 4023.90 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4023.90 руб./грамм

Серебро: - 35.70 руб./грамм

Платина: - 1794.33 руб./грамм

Палладий:- 4324.99 руб./грамм

"AK&M" от 07.05.2020