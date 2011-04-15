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07/05/2020
09:46

Повтор! Сбербанк направляет более 3 млрд руб. на борьбу с пандемией

Сбербанк направляет более 3 млрд руб., в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности. Об этом говорится в сообщении банка.

Средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.

В части поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному "Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи", Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям.

Топ-менеджеры банка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 06.05.2020
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