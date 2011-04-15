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07/05/2020
11:55

Shell продаёт газодобычу в США

Shell продаёт газодобычу в США. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, Royal Dutch Shell plc через свою дочернюю компанию SWEPI LP достигла соглашения с National Fuel Gas Company (NFG) и её дочерними компаниями Seneca Resources Company, LLC, National Fuel Gas Midstream Company, LLC и NFG Midstream Covington, LLC (National Fuel) о продаже сланцевой газодобычи в США за $541 млн.

Сделка включает передачу около 450 тыс. арендных площадей в Пенсильвании с 350 добывающими скважинами на участках Marcellus и Utica в округе Тиога и вместе с сопутствующими объектами.

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена к концу июля 2020 года.

Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.

Чистый убыток акционеров Royal Dutch Shell за I квартал 2020 года составил $24 млн против прибыли $6.001 млрд годом ранее. Выручка упала на 28% до $60.029 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 07.05.2020

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