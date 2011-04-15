Д.Патрушев поручил дополнительно проработать вопрос организации сбыта продукции предприятий АПК

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил дополнительно проработать вопрос организации сбыта продукции предприятий АПК. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.



По словам министра, в ближайшее время есть вероятность начала поэтапного выхода различных отраслей экономики из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, пищевая и перерабатывающая промышленность в целом не прекращали функционировать, вместе с тем снятие ограничений может повлиять и на сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим необходимо заранее продумывать усиление профилактических мер на предприятиях АПК. "Кроме того, очевидно, что ограничения не будут сняты везде и сразу, и полноценного возобновления функционирования всех организаций по всей стране в один момент не произойдёт. Поэтому мы обязаны совместно продумать, каким образом помочь сельхозтоваропроизводителям максимально сохранить рентабельность производства. Речь в том числе о помощи в поиске рынков сбыта на дальнейший период", - подчеркнул глава Минсельхоза, поручив дополнительно проработать данный вопрос совместно с субъектами РФ, в том числе в рамках "часа контроля", кото рый в настоящее время ежедневно проводится в министерстве.



В ходе совещания регионы представили информацию об обеспеченности продовольствием и ценах на него, наличии трудовых ресурсов в АПК, развитии агрострахования и проведении мелиоративных мероприятий. По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объёмы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания.



Одной из центральных тем заседания стало доведение средств господдержки до конечных получателей, что, по словам Дмитрия Патрушева, является важнейшим вопросом для сельхозтоваропроизводителей в текущих условиях. На 30 апреля субъектами доведено до аграриев порядка 26 млрд руб., это 21% от общего лимита. В ряде регионов еще не приступали к этой работе, а в 14 субъектах уровень доведения не превысил 10%. Министр заслушал доклады представителей региональных органов управления АПК по данному направлению и призвал их оперативно принять соответствующие меры.



Кроме того, участники мероприятия обсудили ход посевной кампании. На сегодняшний день весенние полевые работы стартовали уже в 58 субъектах. В ряде регионов Сибири и Урала, как и на юге страны, посевная началась раньше среднемноголетних сроков, работы идут с опережением уровня прошлого года. В Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах уже засеяно более 55% от планируемых площадей. Дмитрий Патрушев обозначил готовность Минсельхоза совместно с регионами рассматривать проблемные вопросы при проведении сезонных работ и, при необходимости, оказывать дополнительную поддержку для их решения.



"AK&M" от 07.05.2020