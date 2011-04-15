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07/05/2020
12:07

Мировые продажи Hyundai за апрель упали на 56.9% до 159.079 тыс.

Мировые продажи Hyundai Motor Company за апрель 2020 года упали на 56.9% до 159.079 тыс. по сравнению с годом ранее.

Как говорится в сообщении компании, причиной такого падения стало временное прекращение производства по всему миру и слабый спрос, вызванный глобальной пандемией коронавируса (COVID-19).

Продажи на корейском рынке снизились на 0.5% и составили 71.042 тыс. Высокие показатели продаж новых моделей, включая новинку Elantra (известную на некоторых рынках как Avante), помогли сохранить стабильные темпы продаж в Корее.

На рынках других стран продажи сократились до 88.037 тыс. с 297.54 тыс. на фоне временного прекращения производства.

Чтобы смягчить неопределённость рынка, вызванную пандемией коронавируса COVID-19, Hyundai Motor реализует меры, разработанные для скорейшего восстановления отдельных регионов. Hyundai Motor также расширит действия по управлению рисками и стабилизирует систему поставок, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии COVID-19 на бизнес.

Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру.

Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.

В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.

"AK&M" от 07.05.2020
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