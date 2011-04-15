Российская компания Promobot отправила первые терминалы для измерения температуры Promobot Thermocontrol в Европу. Общая сумма контракта составляет 300 тыс. евро, говорится в сообщении РОСНАНО.



Планируется, что первые терминалы установят уже к концу мая в одном из бизнес-центров во Франкфурте.



В первые три месяца в Европу приедут 10 терминалов Promobot Thermocontrol на сумму 50 тыс. евро. Общая сумма договора, подписанного немецкой компанией Stey GmbH, составляет 300 тыс. евро.



Автономные терминалы Promobot Thermocontrol измеряют температуру всего за 5 секунд. Средняя пропускная способность терминалов - более 300 человек в час. Они представляют собой устройства с дистанционным бесконтактным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В продвинутой версии работает система распознавания лиц - ее можно интегрировать с системами безопасности предприятия.



Терминалы прошли сертификацию соответствия техническому регламенту Евразийского Экономического Союза (Таможенного Союза), а использование на предприятиях устройств Promobot Thermocontrol соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавируса для организаций.



В России такие терминалы уже установили на железнодорожном вокзале в Перми, в научном центре Новатэка в Тюмени, на производстве минеральных удобрений компании УРАЛХИМ и других предприятиях.



Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 38 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.



"AK&M" от 07.05.2020