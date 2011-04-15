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07/05/2020
12:25

В РФ утверждён понижающий коэффициент 0.6 к тарифам на перевозку сжиженных углеводородных газов

В РФ утверждён понижающий коэффициент 0.6 к тарифам на перевозку сжиженных углеводородных газов по основным экспортным направлениям до конца 2020 года. К такому решению пришло правление ФАС России.

В качестве компенсации снижения доходов РЖД тарифное решение предусматривает формулу: грузоотправители обеспечивают согласованные объёмы перевозок в 2021-2023 годах либо, при недопредъявлении объёмов, ж/д тариф в 2022-2024 годах будет увеличен для таких перевозок. Механизм перераспределения выручки РЖД внутри долгосрочного периода регулирования позволит промышленности сохранить традиционные рынки сбыта продукции, а РЖД - объёмы грузоперевозок и инвестиционные источники в кризисный период.

Реализованный прецедент тарифного решения, увязанного с обязательствами по будущим объёмам, может быть применён в качестве антикризисной меры для других добывающих и обрабатывающих отраслей, при поступлении тарифных заявок в ФАС.

"AK&M" от 07.05.2020
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