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07/05/2020
11:28

Русфинанс Банк и концерн FAW запустили услугу дистанционной покупки автомобиля

Русфинанс Банк и концерн FAW в условиях сохранения режима самоизоляции в России предложили клиентам новые возможности для дистанционной покупки автомобиля. Об этом говорится в сообщении банка.

Так, в апреле автопроизводитель запустил услугу удалённой продажи и бронирования автомобиля через сайт, а также добавил на портал сервис онлайн-одобрения автокредита от Русфинанс Банка.

Новый функционал сайта FAW позволяет клиенту, не покидая дом, заполнить онлайн-заявку на автокредит и в течение минуты получить финальное решение банка, которое будет действовать 90 дней. Далее с заёмщиком свяжется представитель FAW, чтобы обсудить детали покупки и доставки автомобиля.

ООО "Русфинанс Банк" входят в группу Societe Generale. Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть партнёров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети, а также предоставляет дистанционные кредиты через контакт-центр.


"AK&M" от 07.05.2020
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