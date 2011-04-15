Русфинанс Банк и концерн FAW запустили услугу дистанционной покупки автомобиля

Русфинанс Банк и концерн FAW в условиях сохранения режима самоизоляции в России предложили клиентам новые возможности для дистанционной покупки автомобиля. Об этом говорится в сообщении банка.



Так, в апреле автопроизводитель запустил услугу удалённой продажи и бронирования автомобиля через сайт, а также добавил на портал сервис онлайн-одобрения автокредита от Русфинанс Банка.



Новый функционал сайта FAW позволяет клиенту, не покидая дом, заполнить онлайн-заявку на автокредит и в течение минуты получить финальное решение банка, которое будет действовать 90 дней. Далее с заёмщиком свяжется представитель FAW, чтобы обсудить детали покупки и доставки автомобиля.



ООО "Русфинанс Банк" входят в группу Societe Generale. Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть партнёров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети, а также предоставляет дистанционные кредиты через контакт-центр.





"AK&M" от 07.05.2020