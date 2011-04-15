Россельхозбанк запускает праздничное предложение "За нами Победа!", которое позволяет взять потребительский кредит по ставке от 7.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Специальные условия кредитования действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 млн руб. со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет.



Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года включительно.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.





"AK&M" от 07.05.2020