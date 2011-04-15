Доказанные запасы нефти и конденсата Татнефти на конец 2019 года составили 6.7 млрд баррелей или 940 млн т

Доказанные запасы нефти и конденсата группы "Татнефть" на конец 2019 года составили 6.7 млрд баррелей или 940 млн т. Об этом сообщила компания.



Общие оценочные доказанные запасы составили 940.3 млн т нефти и конденсата и 70.15 млрд куб. м газа.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО за 2019 год составила 192.26 млрд руб. ($2970 млн) по сравнению с 211.812 млрд руб. ($3378 млн) годом ранее. Падение в рублях достигло 9%, в долларах - 12%. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 290.8 млрд руб. ($4492 млн); однако скорректированный показатель EBITDA, без учёта исключительных статей, составил 328.412 млрд руб. ($5073 млн). Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2019 год составили 932.296 млрд руб. ($14401 млн) по сравнению с 910.534 млрд руб. ($14520 млн) за 2018 год.



Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за I квартал 2020 года упала в 2.5 раза до 20.222 млрд руб. с 50.281 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 192.168 млрд руб. с 205.151 млрд руб., валовая прибыль - в 1.9 раза до 42.969 млрд руб. с 83.611 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 27.523 млрд руб. с 65.044 млрд руб.



"AK&M" от 07.05.2020