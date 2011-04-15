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07/05/2020
12:08

ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд руб.

ВТБ в апреле 2020 года оказал кредитную помощь на 290 млрд руб. предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы одобрено 3.5 тыс. заявок на 13.5 млрд руб., из них уже заключено 3 тыс. соглашений на сумму 12 млрд руб. Такие субсидированные кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. Заёмные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые полгода ставка составляет 0%, на последующий период - 3.5%. Для оформления заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По программам реструктуризации кредитов всего одобрено более 4 тыс. сделок на 280 млрд руб. ВТБ работает в рамках госпрограммы субсидирования снижения процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода. Также ВТБ принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы. Повышенным спросом у клиентов пользуется собственная программа банка по реструктуризации с отсрочкой уплаты процентов на срок до полугода, а по основному долгу - до одного года. По специальным программам рефинансирования для малого бизнеса "Кредит на восстановление бизнеса" и микропредприятий "Бизнес-реструктуризация" заёмные средства могут быть выданы на срок до 10 лет.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 07.05.2020
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