ВТБ выдал ипотеку под 6.5% более чем на 6 млрд руб.

ВТБ провёл свыше 2 тыс. ипотечных сделок по льготной ставке 6.5% на сумму более 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Средняя сумма одного кредита составила около 2.8 млн руб. Всего банком принято около 7 тыс. заявок более чем на 20 млрд руб. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул.



"Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6.5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.



ВТБ начал работу по программе с 17 апреля 2020 года.

По итогам I квартала портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 3.5% до 1.74 трлн руб.. Всего за январь-март объём выданных жилищных кредитов вырос на треть до 190 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 07.05.2020