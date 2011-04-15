Роспотребнадзор предложил три этапа по снятию ограничительных мер. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое провёл глава государства Владимир Путин.



"…мы предлагаем три этапа, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях", - сказал она.



По её словам, на каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой.



Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.



На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций.



На третьем этапе ведомство предполагает, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.



"AK&M" от 07.05.2020