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07/05/2020
11:56

Роспотребнадзор предложил три этапа по снятию ограничительных мер

Роспотребнадзор предложил три этапа по снятию ограничительных мер. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое провёл глава государства Владимир Путин.

"…мы предлагаем три этапа, на каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях", - сказал она.

По её словам, на каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой.

Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе ведомство предполагает, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

"AK&M" от 07.05.2020
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